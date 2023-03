ARMUNEEDUS? Silvia Ilves on taas vallaline

„Nagu me kõik nüüdseks teame, siis ta (Asse Sauga – toim.) on selline müstik ja krüptoärimees, aga selles osas pean ma artistina olema ettevaatlik, et millised sildid mulle külge pannakse, kui sellise mehega koos olen. Tema müstikamaailm ei haaku minu maailmavaadetega. Ma olen kristlane, Toomkiriku koguduse liige,“ rääkis tšellist ja lisas, et edasi minnakse sõpradena.