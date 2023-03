Silvia Rannamaa elutraagika: vanajumal tahtis nii, et mul on laps, kes jääb eluks ajaks lapseks

„Mul on elus olnud väga-väga raske,“ tunnistas kirjanik Silvia Rannamaa oma viimases intervjuus, mille andis Naistelehele. „Inimene kulub, kui tal on raskused. Mul on olnud väga raske, nagu igal emal, kelle lapsel on sünnist saati viga küljes.“ Seda, et kirjanik ülemäära kurtnuks ja ahastanuks, ei saa küll keegi väita. Too vapper naine kaotas kolm abikaasat ja hoolitses oma elu lõpuni vaimupuudega tütre Rea eest. Oma lapsemeelsele tütrele oli Silvia jäägitult pühendunud.