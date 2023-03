Hollywoodi staar Glenn Close mängib Tove Janssoni raamatu ekraniseeringus

Ekraniseeringu režissöör on Iltalehti teatel USA kineast Charlie McDowell - legendaarse inglise näitleja Malcolm McDowelli ja Ameerika näitlejanna Mary Steenburgeni poeg. McDowell ootab pikisilmi võtteid Soomes ning nimetab Janssoni teost üheks oma lemmikraamatuks. „On suur au see ekraanile tuua,“ ütleb režissöör, kes on abielus Netflixi menusarja „Emily in Paris“ tähe Lily Collinsiga.