TÕSTAMAA POISI LAPSELAPS: hetke kuumimas telesarjas mängib Eesti päritolu näitlejatar

Samanimelise postapokalüptilise videomängu (2013) ekraniseering valmis HBO hõlma all ning on ohtralt kiita saanud nii kriitikuilt kui vaatajailt. Loo keskmes on keelatud ainete transpordiga tegelev Joel (Pedro Pascal), kellele on tehtud ülesandeks saata pandeemiajärgses õuduste maailmas teismelist Elliet (Bella Ramsey) ohtlikul teekonnal läbi USA. Joeli kaassmugeldajat Tessi kehastab Anna Torv, mitmes tuntud sarjas mänginud näitlejanna, kelle isapoolsed juured on Eestis.