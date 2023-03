VIDEO | Suri Briti menuansambli Pulp basskitarrist Steve Mackey

Pulpi teatel suri Steve neljapäeva hommikul. „Oleme mõtteis tema pere ja lähedastega.“ Ansambel avaldas oma bassimängija mälestuseks foto 2012. aasta Lõuna-Ameerika turneelt, mil nad Mackey ärgitusel vabal päeval Andidesse ronima läksid. „See oli täiesti maagiline elamus. Palju maagilisem kui päev otsa hotellitoas seina vahtida (mida oleksime ilmselt muidu teinud). Steve viis asju ellu. Nii oma elus kui ka bändis. On ilus mõelda, et ehk on ta oma seikluse järgmises etapis nüüd neis mägedes tagasi.“