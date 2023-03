ILUSA KÕLAGA NIMI! Priit Võigemast oma noorimast tütrest: minu vanemad lapsed on tema erilised lemmikud

„Ka noored pered peaksid justkui mängeldes kõigega toime tulema,“ tunnistab Priit, et tänapäeval fetišeeritakse liialt ise hakkama saamist.

„Ja kui ei tule, siis oled läbi kukkunud inimesena, lapsevanemana, abikaasana,“ ütleb ta, et inimese enda ja ühiskonna ootuste latt on lihtsalt liiga kõrgelt ning just selle nahka paljud suhted lähevadki,

„Teistele nõuandjaks ma ei trügi, seda enam, et olen abielus olnud ja see lõppes lahutusega. Igatahes suurepärane, kui on „võtta“ vanaemad, vanaisad, onud, tädid, vennad, õed, kes on aidanud Luulet hoida. Loviise (15) ja Lennart (13) on olnud väga suureks abiks,“ kiidab ta teismelisi lapsi abielust näitleja Evelin Võigemastiga, kes on noorima tütre erilised lemmikud.

Näitlejapaari Priit Võigemasti (41) ja Laura Kalle (32) perre sündis möödunud aasta jaanuaris paari esimene laps. Tütre sündi kinnitas Õhtulehele ka ema Laura. „Rohkem ma midagi täpsustada ei taha,“ lisas värske ema.

Priit ja Laura said lähedasteks kolm aastat tagasi, kui mängisid pearollides Ugala ühises lavastuses. Pikalt kahe näitleja romantilised tunded saladuseks ei jäänud, 2020. aasta juunis kirjutas juba Kroonika, et aastaid vallalise staatust maitsnud näitleja Priit Võigemast on taas armunud – tema uueks kaaslaseks on kolleeg Laura Kalle.

Paar kommenteeris Kroonika veergudel mõne sõnaga ka ise teineteise leidmist. Laura sõnul sai tema sõprus ja hilisem armusuhe Priiduga alguse 2019. aastal muusikali „Once“ lavaletoomise käigus. „Jah, Priit on väga sümpaatne ja meie vahel on kujunenud soojad suhted,“ ütles ta. Sama tunnistas omalt poolt ka Priit: „Võin kinnitada, et meie sõprus on tõepoolest kujunenud romantiliseks.“