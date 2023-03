Biograaf: Charles jättis Harry ja Meghani ilma nende ainsast pelgupaigast

Sel nädalal ilmnes, et Charles III on andnud oma nooremale pojale Harryle ja tolle naisele Meghanile korralduse vabastada Windsori lossi lähistel asuv kuninglik häärber Frogmore Cottage, kus Californias elav paar on Inglismaal olles pesitsenud. Jääb mulje, et see on vastse monarhi kättemaks poja mälestusteraamatu eest.