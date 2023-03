AASTA KOLMEKÜMNENI! Sünnipäevalaps Kristina Pärtelpoeg: enne seda vanust tahan kaalust alla saada

„Üks asi, mida kindlasti tahaksin enne 30. eluaasta saabumist ära teha, on minu „Liigu koos Kristinaga“ projekt, mis on praegu käimas, et kaalust alla saada. Tervislik toitumine ja trenn on kindlasti üks suurimaid prioriteete ja fookuseid sel aastal,“ räägib 2. märtsil 29. sünnipäeva tähistav suunamudija Kristina Pärtelpoeg.