PALJU ÕNNE! Seitsmeseks saanud prints Oscari portreel koondub tähelepanu sünnipäevasangari suule!

Rootsi kuningakoda avaldas tulevase Rootsi kuninganna Victoria poja sünnipäeva puhul hällilapse värsked fotod. Sügisel kooliteed alustav prints Oscar naeratab, süles koer Rio. „Oscari lai naeratus paljastab, et tal on mõned piimahambad ära tulnud,“ märgib uudist vahendav Seiska.fi. „Hambarivis on suur vahe sees, sinna on oodata jäävhambaid.“