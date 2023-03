Loodusfotograaf Aivo Oblikas: „Joostes läbi elu, jõuad sa kiiremini mitte finišini, vaid surmajooneni.“

Küll on ta loomade keelt kuulama jäädes – ja seda ilma metssea abita – sattunud siiski ükskord eluohtlikku olukorda. „Millal sa ikka raba pildistad kui päikesetõusul või -loojangul, mis tähendas, et ühtegi teist hingelist kõrval polnud. Oli kevadine aeg, laudtee veega kaetud ja ma ei osanud arvestada, et tee vee all on jääga kaetud. Nii olingi ühel hetkel vööst saati sees. Raba on nii püde, et sisse lähed sahinal, aga välja enam ei saa, ta hoiab sind justkui kinni. Õnneks oli laudtee samas kõrval ja oli ikka tegemist, et välja saada.“