GALERII | TÕELINE SILMAILU! Selgusid Miss Raplamaa kandidaadid

Korraldajad usuvad, et Miss Raplamaa konkurss on oluline hüppelaud elus, millega soovitakse pakkuda osalevatele tüdrukutele võimalust enda silmaringi laiendada ja end erinevatel teemadel harida. Lisaks saavad tüdrukud sel teekonnal juurde julgust ja enesekindlust, uusi kontakte. Missikooli raames on tüdrukutel kohtumised erinevate oma ala spetsialistidega nii vaimse tervise, toitumise, liikumise, kui rahatarkuse teemadel. Missikandidaadid kohtuvad ka erinevate fotograafide ja disaineritega. Samuti õpitakse tantsu, kõndimist, kommunikatsiooni, etiketti ja kuidas end kaamera ees mugavalt tunda. Käiakse looduses matkamas, räägitakse keskkonnast, voolitakse savi ja arutatakse sotsiaalmeedia võlu ja valu üle.