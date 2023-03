UUS TERVISEKRIIS? Justin Bieber jättis ülejäänud maailmaturnee kontserdid ära

Bieber teatas aja mahavõtmisest mullu juunis kuu pärast maailmaturnee algust. Laulja seletas, et tal on diagnoositud Ramsay-Hunti sündroom, mille tagajärjel on tema nägu osaliselt halvatud. Esinemised jätkusid juuli lõpus. Ent septembris andis Bieber Twitteris teada, et kuus Euroopa sõud on ta tõeliselt läbi võtnud ning ta peab puhkama. Artist toonitas, et tervis on talle praegu esmatähtis. „Minuga saab kõik korda, aga mul on vaja puhkamiseks ja paranemiseks aega.“