Tiit Pruuli seilab tsivilisatsiooni servale: „Kosmoses on kah käinud rohkem inimesi, kui purjetanud läbi Loodeväila.“

„Loodeväil on väga eriline kant, see on õnnestunud läbida väga vähestel purjekatel.“ Tiit Pruuli on tänavusele merereisile mõeldes elevil ja kärsitu nagu lasteaialaps sünnipäeva eelõhtul. „Kosmoses on kah käinud rohkem inimesi, kui purjetanud läbi Loodeväila,“ kinnitab ta õhinal.