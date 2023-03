UUS ELU! Ligi 400 kilo kaalunud mees kaotas pärast imelist salenemist viimaks süütuse ja naudib voodirõõme

Casey King (38) tunnistas TMZ.comile, et intiimelu on talle üpris uus kogemus. Süütuse kaotas ta alles mõni aasta tagasi. 380-kilosena võis ta voodirõõmudest vaid unistada. Ent nüüd kinnitab ta, et tema armuelu on hoo sisse saanud ning ta naudib seda täiega.