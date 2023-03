UUED TUULED! Anna Pihlist sai „Terevisiooni“ saatejuht: väikse lapse emana pole mulle varajane tõusmine võõras

Möödunud aastal võttis Anna mõneks ajaks Grete Lõbu käest teatepulga üle, et juhtida ETVs „Ringvaadet“, kuid nüüd jõuab ta teleekraanidele hoopiski hommikuti. Värske „Terevisiooni“ saatejuht tõdeb, et pidi kolmapäevaseks saateks ärkama tavapärasest varem, kuid olles väikse lapse ema, pole varajane tõusmine talle võõras. „Kuna hakkan „Terevisiooni“ tegema kord nädalas, siis usun, et jõuan nädala jooksul kaotatud unetunnid ilusti tasa teha,“ räägib Pihl.