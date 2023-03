KUNINGLIK KÄTTEMAKS? Charles viskas Harry ja Meghani nende kodust välja

The Suni andmeil sai Sussexi hertsogipaar mõned päevad pärast Harry skandaalsete memuaaride ilmumist Buckinghami paleelt väljaviskamisteate. Californias elavate Sussexite Briti tugipunktiks on Windsori lossi lähistel asuv Frogmore Cottage, kuid seal on nad käinud haruharva.