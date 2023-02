HÜVA NÕU | Lihased on pinges ja pea valutab - ilmselt kasvatad endale küüru arvuti taga valesti istudes

Füsioterapeut, manuaalterapeut-kiropraktik Priit Kõrve on täheldanud, et viimastel aastatel on inimestel hakanud tervisemured süvenema. Nii jagab ta nõu, mida istuva töö puhul võiks ilmtingimata järgida, et küür selga ei kasvaks.