„Astrid Reinlal oli huumorisoont, sellepärast „Õnne 13“ nii tore saigi.“

EI TAHTNUD NURISEDA: Astrid Reinla 1994. aasta septembris. Kohe-kohe oli ETVs algamas „Õnne 13“ teine hooaeg ja kirjanikul käed tegemist täis. Mõned tema sõbrad arvasid, et suur kohustustekoorem tema tervisele saatuslikuks saigi, ehkki Astrid ise olevat öelnud, et ajal, kui tööpuudust on palju, on patuasi suure koormuse pärast nuriseda.