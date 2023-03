KOHVRID JA KOER AUTOSSE NING MINEK! Läbi Euroopa seiklev noorpaar: kui Eestis minnakse nädalavahetusel Viru rappa, siis meie lähme Ateenasse

„Inimene on nii rahulolematu, ükskõik kus ta ka ei oleks. Sa võid olla kasvõi maailma kõige ideaalsemas kohas, aga ikkagi leiad asju, mida sul praegu ei ole. Mul on terve elu ees, et olla Eestis ja ma ei tea, kas mul tulebki enam võimalus elada elu nii vabalt nagu praegu,“ räägib Stella Terna (25), miks ta otsustas enda peigmehe ja koeraga aastase eurotripi ette võtta.