SÜÜTAJA JÄI KARISTUSETA? Bernhardi hotelli omanik on veendunud, et põlengu taga on endine baarmen: ta ähvardas putka põlema panna

„Ma andsin Vladikule [Vladik Keiba, Bernhardi hotelli endine baarmen] laenu ja tee peal ta lubas, et paneb selle putka põlema,“ meenutas hotelli endine kokk Ain Salundi kolleegi sõnul. Bernhardi omanik Madis Mutso on veendunud, et süütamise taga ongi tema kunagine alluv.