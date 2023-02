J. K. Rowlingu vägivaldne eksmees on enda väitel „Harry Potteri“ kaasautor!

Võlurpoiss Harry Potteri saaga autor J. K. Rowling rääkis hiljuti, et tema vägivaldne eksabikaasa Jorge Arantes oli esimese Potteri-romaani käsikirja ära peitnud – et Rowling tema juurest ei lahkuks. Tulevane menukirjanik kartis, et mees paneb käsikirjale tule otsa. Kuid Arantes nimetab Rowlingu väiteid sonimiseks ja kinnitab, et aitas esimese raamatu valmimisele jõudsalt kaasa.