ÕL VIDEO | PÄEV RAHVALEMMIKUGA | Retromöll Pärnu moodi! Anne Loho mässib peojanus rahva esimesest sekundist ümber sõrme: „See oskus on mul tulnud aastatega!“

Poplaulja Anne Loho (41) on lavalaudu vallutanud juba üle 20 aasta. Nõnda teab ta vägagi hästi, kuidas peojanus rahvast kuumaks kütta. „Veame kihla, et õhtu jooksul panen siinse rahva hüppama,“ sõnab ta kelmikalt hetk enne Postipoisi trahteri lavale astumist. Kaua selleks ei kulugi – Pärnu peorahvas hüppab Anne esitatavate retropalade taktis juba esimesest loost alates. Õhtuleht veetis ühe pöörase töö-öö laulja Anne Loho seltsis, et oma silmaga näha, kuidas Pärnu möllutajate südamete võitmine käib.