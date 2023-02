ALIKA SAI KARMI KONKURENDI: soomlaste värskele eurolaulule ennustatakse Eurovisioni võitu!

29aastase Käärija tegelik nimi on Jere Pöyhönen. Ekstravagantse artisti humoorikas etteaste on Iltalehti teatel kogunud laialdaselt tähelepanu ka välismaal.

Eurovisioni ametlikul Instagrami-kontol avaldatakse Soome esindaja foto all talle ohtralt toetust. Mõnigi on veendunud, et Käärijä tuleb Liverpooli Eurovisionil võitjaks.