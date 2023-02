PILDID | Presidendi vastuvõtu kostüümide loomisel proovisid kätt ka põnevad noored stilistid

„Katariina enda sõnul otsis ta midagi „tehnoliku maiguga“, kuid mis samaaegselt vastaks etiketile,“ rääkis Nahkur kostüümi sündimise ideest. „Ehk see on tema ja minu interpretatsioon modernsest ja nooruslikust presidendi vastuvõtu riietusest. Katariina soov oli säilitada temalikku minimalistlikku ja kunstnikule omast stiili ja mitte olla liialt mõjutatud tavadest. Sarvik-peaehe valisime selleks, et loomult lihtsa lõikega kleidi ilu ja detaile esile tuua. Peaehe on pärit Anu Teralt ning kleit AKEM Studiolt.“