Uus on unustatud vana? Need tublid naised tulid tänavusele vastuvõtule juba kantud kleidis!

Ajad, mil inimesed kulutasid tuhandeid eurosid kleidile, mida nad kandsid vaid korra, on möödas. Taaskasutus on väga austusväärne tegu ja midagi kriminaalset selles mõistagi ei ole. Pigem tuleb daamidele, kes tulid presidendi vastuvõtule juba varemgi kantud kleidis, teha taaskasutamise populariseerimise eest suur kummardus, sest kui kleit on ilus, vääribki see rohkem kui ühte presidendikülastust! Ja pealegi, kui mehed võivad presidendi vastuvõtul igal aastal sama ülikonna või frakiga käia, miks siis naised ei võiks sama kleiti kanda?