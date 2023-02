Artjom Savitski: suhte lõpp ei ole elu lõpp, see on võimalus uute uste avamiseks

Hiljuti järjekordse bängeriga maha saanud muusik Artjom Savitski tõdeb, et on kurb, kui ilusad asjad lõppevad, aga see on võimalus uute uste avamiseks. Luua uusi tutvusi ja taasavastada vanad huvid, mis silmad särama panevad. „Leegiks elus ei pea olema alati teine inimene, vaid hoopis hobi või kirg,“ arvab ta.