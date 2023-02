ÕL VIDEO | Vilja Toomast: Taimol on minu ees põhjendamatu tänuvõlg ja nüüd ta üritab mind igast küljest aidata

Vilja sõnab, et Taimo on olnud väga tubli võitleja. „Tal on praegu minu ees põhjendamatu tänuvõlg, kuidas ma teda aitasin, ja nüüd ta üritab mind igast küljest aidata, aga ta pole ise veel päris nii füüsilises vormis, et ta kõike jaksaks. Aga ta ei kuula mu sõna ka – ikka tuleb minuga tänavale kaasa ja on toeks. Me oleme koostoimiv süsteem – kui ühel on halvasti, siis teine aitab, ja vastupidi.“