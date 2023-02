„Ma ei vastandaks neid kahte üritust, kuigi tõepoolest, tõrvikurongkäik on rahva üritus, kuhu saavad kõik tulla ja kõigil on küünarnukitunne; teine on presidendi vastuvõtt, kuhu on kutsutud Eesti ühiskonna kõige tuntumad näod. Muidugi, kui mul on valida – ja olen pidanud eelmistel aastatel valima –, olen ikkagi tõrvikurongkäigul olnud,“ lisab Helme.