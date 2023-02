ÕL VIDEO | Kaja Kallas: Eesti ei ole enam kunagi üksi, sest meie kõrval on NATO ja Euroopa Liit

„Minu jaoks on kõige olulisem hommikune lipu heiskamine. See on inimeste jaoks vaba päev, aga nad ärkavad kuuest üles, et seitsmeks Toompeale jõuda, ja see on kuidagi nii liigutav,“ sõnab peaminister Kaja Kallas, mis on tema jaoks vabariigi aastapäeval kõige olulisem sündmus.