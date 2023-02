Kontsertlavastuse autor Renate Keerd: „Ei pea ju ainult seistes luulet lugema!“

Pole just tavaline, et näitleja kannab Juhan Liivi luuletust „Ma lillesideme võtaks“ ette saltosid tehes, hüpates või joostes, ent just seda lavakunstikooli XXXI lennu tudengid tegidki. Koreograaf Renate Keerdi lavastuses. Veidi julm ei ole? „See ei pea üldse julm olema,“ muigab Renate. „Kui mul on see mõte, siis selleks kasutad sa inimest, kelle puhul tead, et ta on selleks võimeline.“