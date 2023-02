Natali Väli: „Kontsert esitas täpselt kõiki emotsioone, mis meid tabada võivad.“

„Mul hakkas kontsertlavastust vaadates kohe domineerima üks mõte: et ühes riigis, ühes tähtpäevas võib nii palju varjundeid olla,“ mõtiskleb näitleja Natali Väli pärast Renate Keerdi lavastatud kontsertetenduse vaatamist. „Ühelt poolt on see rõõmupäev ja sünnipäev, teisalt on selles sõja-aastapäevana nukrust ja valu. Ses kontsertlavastuses seda kõike oligi – nii palju eri kihte ja nii palju eri värve.“