Taavi Tõnisson: „Kontserdist jääb tunne, et lootust on.”

„Ja mis peamine – jääb tunne, et lootust on. Ja et vaatamata kõigele on elu siiski ilus ja elamist väärt,“ ütleb Tõnisson ja märgib, et tema jaoks oli kontsert väga emotsionaalne. „See oli väga-väga ilus ja puudutav. Mulle tundub küll, et selline kontsert oli praegu väga õige valik. Kindlasti väga õige valik. Ühtpidi hästi puhas ja lihtne, selged valikud. Muidugi mõtlemapanev on see motiiv, et meil ei ole aega. Ei ole aega kahelda. Mulle meeldis kontsert ka koos presidendi kõnega tervikuna. Need väga toetasid üksteist. Ja muidugi kummardus nendele autoritele, kes möödunud aastal lahkusid – nende loomingu kasutamine oli väga omal kohal. Mulle läks väga korda.“