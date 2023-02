TIM BLUZI TOP 15 | Ajad, mil inimesed kulutasid vaid korra kantavale kleidile tuhandeid eurosid, on möödas. Mõned presidendi vastuvõtu külalised särasid aga kui miljon dollarit!

Domineerisid pastelsed ja rahulikud toonid. Ilmselt on see ka sümboolne: inimesed on väsinud maailmas toimuvast pöörasusest ja ihkavad rahu ning tasakaalukust. Tooni andsid lihtsamad ja minimalistlikud lõiked ning mudelid, kuid paljud külalised üritasid neid aksessuaaride ja dekoratiivelementidega mitmekesistada ja omapärasemaks muuta.