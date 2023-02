ÕL VIDEO | MIDA HEAD JA PAREMAT PAKUTAKSE? Vabariigi aastapäeva vastuvõtul saab maiustada nii hirveliharaguu, meekaaviari kui ka metsjänesega

Tänasel presidendi vastuvõtul on laud heast-paremast lookas – roogasid valmistavad Eesti tippkokad, kus põhirõhk on Eestimaal kasvanud ja kasvatatud toorainel ning maitsepuhtusel. Külalistele on maitsmiseks 41 erinevat suupistet, millest 10 on magusad. Kokku valmistatakse 15 300 soolast ja 4300 magusat ampsu.