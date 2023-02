GALERII | HARUHARVA AVALIKKUSE EES – Georg Otsa elu suurim armastus ja tütar väisasid legendist vändatud dokumentaalfilmi „Bariton frakis“ esilinastust

„On inimesi, kes viskuvad igale poole ette, kui aga saavad kuskil mõne sõna öelda, ja on inimesi, kes seda väldivad. Mina olen see viimane,“ on põhjendanud Ilona Ots oma tagasitõmbumist avalikkuse eest peale abikaasa surma. Georg Otsa elu suurim armastus ja tütar Marianne ema leiab, et tema elu Eesti kuulsaima baritoni naisena kuulub vaid talle.