Südamelõikuse läbinud Rootsi kuningas pääses haiglast koju

Rootsi väljaande Expressen andmeil on kuningas nüüdseks kodus. „Ta lubati koju, ta tunneb end hästi ja kõik on läinud plaanipäraselt,“ kinnitas Rootsi kuningliku pere arst Viveka Frykman Kull.

Kull lisas, et järgnevad kaks nädalat saab monarh lõõgastuda ja puhata.

Sel nädalal käis lõikuslaual ka Taani kuninganna Margrethe II - talle tehti plaaniline seljaoperatsioon, sest ta on aastaid seljahädade all kannatanud ning hiljuti muutusid need eriti piinavaks.