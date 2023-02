Paris Hilton pani beebile uhke nime: "Valisin selle välja juba aastaid tagasi."

Endine reality-täht paljastas oma saates „This Is Paris“, et tema ja ta abikaasa Carter Reum panid lapsele nimeks Phoenix Barron Hilton Reum.

Nime Phoenix valis Paris välja juba kümme aastat tagasi, otsides maakaardilt paiku, mis sobiksid tema tulevase lapse nimeks. Sellest kirjutab Hilton ka oma värskes mälestusteraamatus „Paris“, mida ta podcast'is ette luges. Phoenix on Arizona osariigi pealinn ja tõlkes tähendab see fööniksit.

„Phoenixil on ka popkultuuris mitmeid seoseid, aga mis veelgi tähtsam: see lind põleb ära ja tõuseb siis tuhast jälle lendu,“ seletas Hilton. „Tahan, et mu poeg kasvaks üles teadmisega, et katastroofe ja triumfe tuleb ja läheb kogu meie elu jooksul. Ja et see peaks meile andma lootust tulevikuks.“