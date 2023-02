Taani kuninganna kosub suurest lõikusest

Taani kuningakoda oli 8. veebruaril teada andnud, et 82aastast monarhi ootab suur seljalõikus. „Tema Majesteeti on juba pikka aega seljahädad vaevanud ning hiljuti olukord halvenes,“ vahendab People.com õukonna avaldust. „Olles konsulteerinud Rigshospitaleti ekspertidega, on kuninganna otsustanud kaalukale seljaoperatsioonile minna.