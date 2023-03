KITSETALU PERENAISE ELU SENSITIIVINA: lähedased pärivad ikka, kui kaua nad elavad, mis haigus neil on ja kas sünnib poeg või tütar

Silva on soovijatele ka ennustanud. Raha eest pole ta aga kunagi kedagi aidanud. „Keda on huvitanud, olen nõustanud, käe- ja näojooni vaadanud, haiguste aimamiseks appi võtnud sõrmuse või pendli. Lähedased on kas sünni- või jaanipäevadel seltskondlikuks vahepalaks küsinud, kes sünnib, kas keegi saab tööd, mis haigus tal on või kui kaua elab.“

Kord soovis keegi abi ka käele tekkinud paise raviks.