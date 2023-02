KOGUTUD ÜLE 50 000 EURO! Sõjablogija Artur Rehi abistab Ukraina armeed autodega: nendega transporditakse haavatuid ja laskemoona

Sõjablogija Artur Rehi on Ukraina armee toetuseks kogunud juba üle 50 000 euro, et soetada annetuste eest autosid. Praeguseks on juba neli autot Ukrainasse saadetud ja neid kasutatakse peamiselt haavatute ja laskemoona transportimiseks ning logistiliste ülesannete täitmiseks.