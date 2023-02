Ülle Suurhans-Pohjanheimo vastuvõtukleitidest: „Edevuselaat on läbi!“

Kuigi kriisid on jätnud oma pitseri nii rahva meeleolule kui ka rahakotile, on 24. veebruar siiski meie rahva olulisim pidupäev, mida väärikalt ja rõõmsalt tähistada. Moeloojad on õnnelikud, et saavad üle väga pika aja oma loomingut nii tähtsal päeval näidata, sest seegi on ju meie kultuuri üheks visiitkaardiks.