VIDEO | Maailma identseimad kaksikud üritavad ühest ja samast mehest rasedaks jääda

Austraalias Perthis elavad kaksikõed on varsti juba tosin aastat kurameerinud Ben Byrne'i nimelise elektrikuna, kellega nad tutvusid sotsiaalmeedias ja kes on samuti kaksikuna sündinud. Anna ja Lucy arvates on ühine peigmees midagi elementaarset, sest nad jagavad oma elus kõike ning on tuuninud oma välimust, et täiesti sarnased välja näha. Kaksikud kinnitasid Briti hommikusaates „This Morning“: neil on olemas lausa arstitõend, et nad ei suuda lahus olla.