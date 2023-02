ÕL VIDEO | „ROOSA REPORTER“ | Noored küsivad, riigipea vastab! President Karis trendikat mullijooki veel proovinud pole: loodan, et see pole mõjuga, mis halvaks minu ametit!

President Alar Karis sõnab, et presidendil puhkust ette nähtud pole. „See tähendab seda, et neid puhkehetki tuleb võtta siis, kui pole kohustusi. Eks mõnikord on ka niimoodi, et lihtsalt istud ja vaatad kaugusesse. See on ka puhkus,“ räägib Karis. Sellest pole aga hullu, sest säärase elutempoga on meie president juba harjunud. „Ka varasemad ametid on mul olnud sellised: ma olen oma hingelt teadlane ja teadlane ju ei puhka. Ta ikka mõtleb oma teaduse asjadele, ükskõik, kas on laupäev, pühapäev või suvi.“