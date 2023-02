HÜVA NÕU | Kuidas ennast väärtustada ja austada?

Enese väärtustamist hägustavad välised hinnangud ja teiste arvamused. Koolitaja ja coach Maria Baydar ütleb, et oluline on endalt ise küsida, mida sa oled väärt ja mida ei ole. Ta paneb südamele, et oluline on jälgida, et sa ei hindaks oma väärtuslikkust selle põhjal, kuidas sinuga käitutakse, mida sinust arvatakse või kuidas sind kunagi koheldud on.