„PUUDUTA MIND“ 269. SAADE | Kõrge lennuga karjäärinaine Merike Villard: ühel päeval kukkusin lihtsalt tänaval kokku, ärgates algas minu „peast Jaapani“ periood

Müstilistele ja vahel ka maistele teemadele pühendunud ajakirjaniku Sirje Presnali ja Õhtulehe veebi loovjuhi Anu Saagimi „Puuduta mind“ saate külaliseks on seekord Merike Villard – rändaja, kes armastab Jaapanit, sealset kultuuri ja keelt, iseendaga olemist ja loodusega ühekssaamist. Shikoku saar Jaapanis on tema armastus ja teine kodu. Endine edukas karjäärinaine on julgenud iseendasse vaadata ja on valinud teadlikult elamise teekonna. Miks? Sest ühel kenal päeval kukkus ta lihtsalt tänaval kokku. Peale seda toimus elus kannapööre ja nüüd on Merike enda sõnul „peast Jaapan“. Sellest põnevast teekonnast, tunnetest ja muudeski elulistest kogemustest erakordse naisega saates räägimegi.

Vaata põnevat videointervjuud!