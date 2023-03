„PUUDUTA MIND“ 266. SAADE | Selgeltnägija Antonina Kersna: naised ei oska oma õnnest kinni hoida ja vaesust tõmbame ka ligi ühe rumala asjaga

Müstilistele ja vahel ka maistele teemadele pühendunud ajakirjaniku Sirje Presnali ja Õhtulehe veebi loovjuhi Anu Saagimi „Puuduta mind“ saate külaliseks on seekord nii Eesti, kui ka Venemaa ülipopulaarsetes esoteerikasaadetes „Selgeltnägijate tuleproov“ kaasa teinud tervendaja-nõid Antonina Kersna. Selgeltnägijat on viimasel ajal pommitanud inimene, kes soovib surra ning palub nõialt selleks abi. Lisaks räägime ka naistest, kes ei oska õnne oma õuel hoida. Vaesusest, mida rumalusega ligi tõmbame. Ei saa mööda ka sõjast ja sellega seoses on selgeltnägijal õõva tekitav nägemus.

Vaata videot!