Kaido Ole: „Supertöö puhul ei ole tihti aru saada, kas ta on nüüd väga s*** või väga hea. Sealt hakkabki mängu ilu.“

Kaido Ole stuudiouksest sisse astudes olen natuke pettunud. See ei vasta üldse minu romantilisele ettekujutusele kunstniku ateljeest, kus põrand on täis värvilärakaid ja õhk lahustihaisust paks. Parkettpõrand on piinlikult puhas, molberteid ei ole, pooleliolevaid maale ei ole. Pole isegi vihjet, et kuskil võiks olla värvid ja pintslid.