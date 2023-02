KARM VÕITLUS RINNAVÄHIGA! 30aastane Merili vähidiagnoosi saamisest: minus tekkis totaalne paanika – värisesin voodi äärel ning nutsin ja röökisin

Põlvast pärit Merili on jumestuskunstnik, kes töötab ka laeval klienditeenindajana. Praegu peab ta aga karmi võitlust rinnavähiga. Ta räägib, et kuri haigus tabas teda ootamatult ja algul justkui ilma igasuguste selgete vaevusteta. „Ainuke asi oli ilmselt väsimus, aga selle panin ka tööstressi arvele, sest uputasin ennast pidevalt töösse ja toona mul sellist vaba aega polnudki,“ meenutab Merili ja lisab, et kuna ta on varem maadelnud ka vaimse tervise probleemidega, mõtles ta esialgu, et elus on lihtsalt raskem periood.