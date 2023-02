ARVUSTUS | Mis mõttes „Suvitajad“ ei olegi halb? Kuidas see võimalik on?

„Suvitajad“ on muidugi julge projekt, sest Eesti armastatud klassika puutumine ei ole nõrkadele. Esimene asi, mida peab tunnistama - „Suvitajad“ on hea film. Jah, see on õnnestunud komöödia, mis on naljakas ja jääb endale kindlaks. Paramatult läheme kinosaali krimpsus näoga, et seda siis „Siin me oleme“ meistriteosega võrrelda, kuid kiiresti mõistame, et selle jaoks ei ole vajadust. Kaire Vilgats on võrratu naine ja näitleja, kes kannab tervet filmi oma õlgadel. Meelis Rämmeld on samuti esmaklassiline ning taaskord peab tõdema, et Eesti filmi tugevus on meie näitlejad. Mõistan, et on kerge ja populaarne kohalikku kinoteost põlata, kuid vahel peab kiitma kui see on välja teenitud. Ja „Suvitaja“ on oma magustoidu ära teeninud.