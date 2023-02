PISIPÕNNIDEGA KOLMEKS KUUKS PALMIDE ALLA! Spordientusiastidest lapsevanemad: täitsime oma unistuse, kuid mõistsime, et Eestis on ikka parem elada

„Saime aru, et meil on Eestis väga tore elu ja me ei vahetaks seda mitte kunagi sooja kliima vastu. Õhutemperatuur on ainult üks osa, aga elus on nii palju muid aspekte ja pusletükke, mis peavad toimima – eriti lastega,“ räägib pereema Helena Tomikas (32), kes pakkis koos abikaasa ja kahe väikese lapsega kohvrid ning suundus kolmekuusele autoreisile läbi Euroopa.